Двое пострадали при пожаре на нефтезаводе в Рязани

На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани утром 1 марта вспыхнул пожар. По предварительным данным, два человека пострадали и были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, загорелась установка на площади 100 квадратных метров. К месту пожара отправились подразделения МЧС по Рязанской области. По повышенному номеру сложности огонь тушат 58 человек и 16 единиц техники.



Отмечается, что в настоящий момент возгорание локализовано. «Угроза окружающей среде отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался. На месте работает оперативный штаб предприятия», — отметил представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

