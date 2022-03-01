Мошенники нашли в Купчино миллионера и не оставляли его больше года

Телефонные аферисты обманули пенсионера из Фрунзенского района Петербурга, а потом пошли по второму кругу. Перечисляя звонивших, 83-летний житель Купчино сбился со счёта.



Пенсионер с Будапештской улицы обратился в полицию Фрунзенского района накануне с просьбой отыскать тех, кто оставил его без сбережений, стало известно «Фонтанке» 1 марта. Он почти слово в слово повторил истории других обманутых горожан: звонили, представлялись банковскими служащими, пугали взломом карты.



Первый раз деньги на чужой счёт мужчина перевёл в ноябре 2020 года. Пока осознал свою ошибку, преступники проверили его доверчивость снова. В феврале прошлого года ему названивали, представляясь то следователями СК, то адвокатами, сулили уголовное производство и компенсацию в 10 миллионов рублей. В подтверждение даже прислали бумажку с надписью «постановление» — её пенсионер нашёл в почтовом ящике и узнал, что будто бы получил статус потерпевшего по гражданскому делу.

