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Роспотребнадзор отменяет часть ковидных ограничений

Роспотребнадзор обновит рекомендации по COVID-19 из-за снижения заболеваемости.

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«Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 %», — цитирует 1 марта заявление Роспотребнадзора РИА Новости.

В надзорном ведомстве решили обновить рекомендации по COVID-19. Согласно новым правилам, останутся только маски и усиленный режим дезинфекции. Нормы по заполняемости общепита и других заведений будут отменены.

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Комментарии (10)

X-кот
да ладно? неужели? т.е. в одиночный пикет на улице уже можно? или еще нельзя? Можно только 30 чел кучей в автозак?
Jan Georg
Пришла беда- отворяй ворота. Сначала ковид, теперь санкции. Что следующее???
SNOW
останутся только маски - а что еще было? перчатки отменили, что ли?
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