Пожарные за полчаса справились с огнем на строящейся высотке у «Невской ратуши»

Возгорание в Дегтярном переулке, 5, локализовали в 9:39, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 1 марта. Горела кровля строящегося одиннадцатиэтажного здания размером 50 на 100 метров.

Четыре десятка пожарных остановили пламя на трехстах метрах в здании в центре Петербурга.

Сообщение о пожаре рядом с «Невской ратушей» поступило в 9:03. Черный столб дыма заметили жители не только близлежащих домов, но и по ту сторону Невы.



На место сразу же выехали восемь пожарных расчетов.



Сведения о пострадавших не поступали.

