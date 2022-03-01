Пожарные за полчаса справились с огнем на строящейся высотке у «Невской ратуши»

Четыре десятка пожарных остановили пламя на трехстах метрах в здании в центре Петербурга.
Возгорание в Дегтярном переулке, 5, локализовали в 9:39, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 1 марта. Горела кровля строящегося одиннадцатиэтажного здания размером 50 на 100 метров.
читатель Андрей
Сообщение о пожаре рядом с «Невской ратушей» поступило в 9:03. Черный столб дыма заметили жители не только близлежащих домов, но и по ту сторону Невы.
На место сразу же выехали восемь пожарных расчетов.
Сведения о пострадавших не поступали.