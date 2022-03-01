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Пожарные за полчаса справились с огнем на строящейся высотке у «Невской ратуши»

Пожар на строительной площадке у «Невской ратуши» локализован.

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Фото: читатель Андрей
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Четыре десятка пожарных остановили пламя на трехстах метрах в здании в центре Петербурга.

Возгорание в Дегтярном переулке, 5, локализовали в 9:39, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 1 марта. Горела кровля строящегося одиннадцатиэтажного здания размером 50 на 100 метров.

читатель Андрей

Сообщение о пожаре рядом с «Невской ратушей» поступило в 9:03. Черный столб дыма заметили жители не только близлежащих домов, но и по ту сторону Невы.

На место сразу же выехали восемь пожарных расчетов.

Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: читатель Андрей

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Комментарии (2)

Maik5
Точно высотка? Писали, что 5-этажка.
ДуремарСПб
Да гори оно все синим пламенем.
Видимо решил Путин.
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