На севере Петербурга «Хендэ» принял на капот пешехода. Мужчина скончался

Водитель «Хенде» так спешил на работу, что не заметил пешехода на переходе в Выборгском районе Петербурга. Исход трагический.
ДТП произошло в 6:40 у дома 39 по Светлановскому проспекту, сообщили «Фонтанке» 1 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
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По предварительной информации, 26-летний водитель за рулем «Хенде Соляриса» сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину, на вид 60 лет. В результате ДТП пешеход скончался.
По словам очевидцев, удар был такой силы, что пешехода подняло на капот, а потом отбросило на несколько метров.