На севере Петербурга «Хендэ» принял на капот пешехода. Мужчина скончался

Водитель «Хенде» так спешил на работу, что не заметил пешехода на переходе в Выборгском районе Петербурга. Исход трагический.



ДТП произошло в 6:40 у дома 39 по Светлановскому проспекту, сообщили «Фонтанке» 1 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.