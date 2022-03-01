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На севере Петербурга «Хендэ» принял на капот пешехода. Мужчина скончался

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Водитель «Хенде» так спешил на работу, что не заметил пешехода на переходе в Выборгском районе Петербурга. Исход трагический.

ДТП произошло в 6:40 у дома 39 по Светлановскому проспекту, сообщили «Фонтанке» 1 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По предварительной информации, 26-летний водитель за рулем «Хенде Соляриса» сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину, на вид 60 лет. В результате ДТП пешеход скончался.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что пешехода подняло на капот, а потом отбросило на несколько метров.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (6)

veteran78
А по фигу дознавателю какой был сигнал. Зона перехода не проявил осторожность при проезде - все , садись.
ДуремарСПб
Пынеходов не было?
Alex000
Самого главного нет.
Так сигнал светофора-то кому разрешающий был?
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