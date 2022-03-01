Бывший поставщик КСП задержан после налёта на банк в Петербурге

Мужчина в синей куртке и джинсах пытался впечатлить оружием отделение финансовой организации на Гражданском проспекте, 105, накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 марта. Сотрудница позднее рассказала полицейским, что клиент достал пистолет, требовал вытряхнуть кассу и сбежал до того, как получил деньги.

Банк в Калининском районе Петербурга подвергся разбойному нападению. Демонстрация пистолета не помогла клиенту получить наличные, зато обеспечила уголовное дело.

Преступника в банке описали как брюнета лет 35, насколько позволила рассмотреть медицинская маска на лице — славянского вида.



Подозреваемого нашли через несколько часов: он проезжал в «Киа» по проспекту Просвещения, неподалёку от места преступления. На двое суток задержан 41-летний петербуржец с проспекта Энтузиастов.



По данным СПАРК, на протяжении нескольких лет он был владельцем и совладельцем трёх фирм, которые специализировались на зрелищно-развлекательной деятельности. Одна из них два года назад занималась организацией Дня Победы для музея истории. Другая — концертом в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для районной администрации, а в 2016 году поставляла аудиовидеоаппаратуру для Контрольно-счётной палаты Петербурга. Все компании ликвидированы.



Уголовное дело возбуждено по статье о разбое, подозреваемый встретил 1 марта в изоляторе временного содержания.

