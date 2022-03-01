Грузовик «прилег» на двух полосах КАД из-за аварии и устроил ночную пробку

На 61-м километре внешнего кольца КАД в районе развязки с Софийской улицей в Петербурге вечером 28 февраля столкнулись легковушка и грузовик. Из-за удара второе транспортное средство опрокинулось, заняв две полосы движения.



Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликованы в телеграм-канале «Мегаполис». Очевидцы запечатлели Hyundai c обезображенным от удара багажником и крупногабаритный автомобиль, лежащий на дороге.