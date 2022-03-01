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Грузовик «прилег» на двух полосах КАД из-за аварии и устроил ночную пробку

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На 61-м километре внешнего кольца КАД в районе развязки с Софийской улицей в Петербурге вечером 28 февраля столкнулись легковушка и грузовик. Из-за удара второе транспортное средство опрокинулось, заняв две полосы движения.

Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликованы в телеграм-канале «Мегаполис». Очевидцы запечатлели Hyundai c обезображенным от удара багажником и крупногабаритный автомобиль, лежащий на дороге.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», заняты три полосы движения из четырех. Проезд затруднен.

«Пострадавших нет, на месте скорая, ГИБДД и представители эксплуатирующей дорогу подрядной организации, которая сейчас занимается эвакуацией транспортных средств с проезжей части», — отметили в пресс-службе организации.

Судя по данным карт «Яндекса», вблизи места аварии наблюдается небольшой затор.

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Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (1)

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