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Боевые действия на Украине

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Байден: Ядерной войны опасаться не надо

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Американцам не стоит беспокоиться из-за возможности ядерной войны. Об этом 28 февраля заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает Reuters, таким образом Байден прокомментировал журналистам приказ Владимира Путина о приведении в особый режим боевого дежурства российских сил сдерживания, в том числе ядерных. Высокопоставленный источник в Пентагоне заявил Reuters, что Вашингтон после этого заявления российского президента «не увидел дополнительных угроз». Собеседник агентства добавил, что военные пока анализируют ситуацию и не уверены, что имел в виду Путин.

Президент РФ 27 февраля приказал перевести силы сдерживания российских ВС «в особый режим несения боевого дежурства» из-за «агрессивных высказываний» представителей стран НАТО.

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Комментарии (8)

266597475
етот дед явно не выспавши. ему бы внуков нянчить
Perlamarg
Весна, у психов обострение
G_4932290
Байден замутил это всё на Украине. Теперь наблюдает со стороны.
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