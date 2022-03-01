Байден: Ядерной войны опасаться не надо

Американцам не стоит беспокоиться из-за возможности ядерной войны. Об этом 28 февраля заявил президент США Джо Байден.
Как сообщает Reuters, таким образом Байден прокомментировал журналистам приказ Владимира Путина о приведении в особый режим боевого дежурства российских сил сдерживания, в том числе ядерных. Высокопоставленный источник в Пентагоне заявил Reuters, что Вашингтон после этого заявления российского президента «не увидел дополнительных угроз». Собеседник агентства добавил, что военные пока анализируют ситуацию и не уверены, что имел в виду Путин.
Президент РФ 27 февраля приказал перевести силы сдерживания российских ВС «в особый режим несения боевого дежурства» из-за «агрессивных высказываний» представителей стран НАТО.