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Михаил Кержаков призвал петербуржцев принять участие в акции в поддержку онкобольных детей

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Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» вместе с вратарём футбольного клуба «Зенит» Михаилом Кержаковым запустил благотворительную акцию в поддержку детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.

«Мир изменился. Но детям по-прежнему нужна наша защита. Это то немногое, на что мы можем сейчас повлиять. Подопечные фонда «свет.дети» не перестают нуждаться в лекарствах, обследованиях, авиабилетах, спецпитании и жилье на время пребывания в Санкт-Петербурге», — рассказали в фонде.

Принять участие в акции могут все желающие. Сделав пожертвование, участники смогут выиграть возможность лично встретиться с Михаилом Кержаковым, посетить тренировочную базу или получить футболку и перчатки с автографом спортсмена.

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4 марта в прямом эфире в инстаграме фонда случайным образом будут выбраны два победителя и несколько счастливчиков, которые получат специальный приз.

«Респект фонду «свет.дети» за их работу. За всё, что они делают. Футболисты редко рассказывают о своих добрых делах, многие делают это анонимно. Я стараюсь говорить о благотворительности открыто. Мне нравится участвовать в подобных акциях. Это важно, особенно сейчас. Мы можем помочь детям и в то же время подбодрить наших болельщиков. Присоединяйтесь к акции, и пусть победит добрейший», — сказал Михаил Кержаков.

Подробности об акции можно узнать на сайте фонда «свет.дети».

Санкт-Петербургский Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга.

С момента основания фонд оказал помощь более 750 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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Комментарии (5)

DanCitizen
а вот если бы принял участие в антивоенной акции, то и денег не надо было бы собирать смсками
266410437
Государству на это дело налоги платим, пусть оно и помогает.
Alex000
Ему бы стоило петицию в известное спортлото отправить, для начала.
А то как цирк с ковидом, яхточки или войнушки - так бездонная прорва денег.
А как что ещё - "давайте всем миром скинемся".
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