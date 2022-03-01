Михаил Кержаков призвал петербуржцев принять участие в акции в поддержку онкобольных детей

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» вместе с вратарём футбольного клуба «Зенит» Михаилом Кержаковым запустил благотворительную акцию в поддержку детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.
«Мир изменился. Но детям по-прежнему нужна наша защита. Это то немногое, на что мы можем сейчас повлиять. Подопечные фонда «свет.дети» не перестают нуждаться в лекарствах, обследованиях, авиабилетах, спецпитании и жилье на время пребывания в Санкт-Петербурге», — рассказали в фонде.
Принять участие в акции могут все желающие. Сделав пожертвование, участники смогут выиграть возможность лично встретиться с Михаилом Кержаковым, посетить тренировочную базу или получить футболку и перчатки с автографом спортсмена.
4 марта в прямом эфире в инстаграме фонда случайным образом будут выбраны два победителя и несколько счастливчиков, которые получат специальный приз.
«Респект фонду «свет.дети» за их работу. За всё, что они делают. Футболисты редко рассказывают о своих добрых делах, многие делают это анонимно. Я стараюсь говорить о благотворительности открыто. Мне нравится участвовать в подобных акциях. Это важно, особенно сейчас. Мы можем помочь детям и в то же время подбодрить наших болельщиков. Присоединяйтесь к акции, и пусть победит добрейший», — сказал Михаил Кержаков.
Подробности об акции можно узнать на сайте фонда «свет.дети».