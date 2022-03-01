Михаил Кержаков призвал петербуржцев принять участие в акции в поддержку онкобольных детей

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» вместе с вратарём футбольного клуба «Зенит» Михаилом Кержаковым запустил благотворительную акцию в поддержку детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.



«Мир изменился. Но детям по-прежнему нужна наша защита. Это то немногое, на что мы можем сейчас повлиять. Подопечные фонда «свет.дети» не перестают нуждаться в лекарствах, обследованиях, авиабилетах, спецпитании и жилье на время пребывания в Санкт-Петербурге», — рассказали в фонде.



Принять участие в акции могут все желающие. Сделав пожертвование, участники смогут выиграть возможность лично встретиться с Михаилом Кержаковым, посетить тренировочную базу или получить футболку и перчатки с автографом спортсмена.