На улице Коллонтай в Петербурге пешеход попал под трамвай

В Невском районе Петербурга вечером 28 февраля произошла авария с участием пешехода. Как сообщают очевидцы, горожанин перебегал дорогу в неположенном месте и попал под трамвай.



Как рассказал пользователь «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП», несчастный случай произошел на перекрестке проспекта Большевиков и Коллонтай. Местный житель ударился головой о правое переднее стекло транспортного средства и разбил его.