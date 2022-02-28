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На улице Коллонтай в Петербурге пешеход попал под трамвай

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В Невском районе Петербурга вечером 28 февраля произошла авария с участием пешехода. Как сообщают очевидцы, горожанин перебегал дорогу в неположенном месте и попал под трамвай.

Как рассказал пользователь «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП», несчастный случай произошел на перекрестке проспекта Большевиков и Коллонтай. Местный житель ударился головой о правое переднее стекло транспортного средства и разбил его.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что пострадавшему 65 лет. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Комментарии (2)

Игoрь
Летящий в пропасть мир замер, чтобы осознать последствия взаимодействия пьяного и трамвая.
Alex000
"ударился головой о правое переднее стекло транспортного средства и разбил его"

Это уж не "попал под трамвай", а "пешеход сбил трамвай" получается.
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