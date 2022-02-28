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Дивиденды и проценты по ценным бумагам больше не уйдут за рубеж. ЦБ подготовил новый пакет контрсанкций

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Новые контрсанкции могут коснуться дивидендов и процентов по ценным бумагам. Мера, предпринятая Центральным банком России, направлена на поддержание рубля и предотвратит отток капитала из страны. Об этом вечером 28 февраля сообщают «Ведомости».

По данным издания, предписание с полудня 28 февраля запрещает профессиональным участникам рынка передавать доходы по российским ценным бумагам иностранным физическим и юридическим лицам. Таким образом, де-факто речь идет о моратории на вывод дивидендов и процентов по облигациям.

Сообщается также, что предусмотрен запрет для дочерних компаний иностранных холдингов выводить прибыль за пределы России.

«Санкции, которые к нам применяют, а также ответные контрмеры будут иметь системные последствия для всех наших международных контрагентов», — цитируют «Ведомости» одного из федеральных чиновников.

О том, как санкции и контрсанкции повлияют на экономику России, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (29)

nuga
Полный запрет на экспорт газа,нефти,стали,золота,удобрений и остального. Плевать они хотели на дивы,а вот физическая продукция,другое дело. Набиулину привлечь за вывоз золота весь прошедший год. Теперь на наши замороженные резервы финансируют власть на Украине и поставки оружия. За все отвечает глава ЦБ,допустившая размещение ФНБ,резервов за пределами страны,как и накачку золотом Лондона.
266410437
Смысл капитализма в прибыле. Так что Дерипаска сегодня в чем то был прав.
VKuser279092
Особо сильную контр-санкцию предлагаю: Немедленно запретить ввоз в РФ автомобилей марок Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, MB в комплектации Maybach, комплектующих для Aurus. А также, запретить поставку запасных частей и любое обслуживание автомобилей вышеупомянутых марок. По мере износа немедленно утилизировать за счёт владельцев. Далее, утилизировать самих владельцев. Твори, пока жив, обнулённый, народу понравится.
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