Дивиденды и проценты по ценным бумагам больше не уйдут за рубеж. ЦБ подготовил новый пакет контрсанкций

Новые контрсанкции могут коснуться дивидендов и процентов по ценным бумагам. Мера, предпринятая Центральным банком России, направлена на поддержание рубля и предотвратит отток капитала из страны. Об этом вечером 28 февраля сообщают «Ведомости».



По данным издания, предписание с полудня 28 февраля запрещает профессиональным участникам рынка передавать доходы по российским ценным бумагам иностранным физическим и юридическим лицам. Таким образом, де-факто речь идет о моратории на вывод дивидендов и процентов по облигациям.

