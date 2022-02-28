Дивиденды и проценты по ценным бумагам больше не уйдут за рубеж. ЦБ подготовил новый пакет контрсанкций

Новые контрсанкции могут коснуться дивидендов и процентов по ценным бумагам. Мера, предпринятая Центральным банком России, направлена на поддержание рубля и предотвратит отток капитала из страны. Об этом вечером 28 февраля сообщают «Ведомости».
По данным издания, предписание с полудня 28 февраля запрещает профессиональным участникам рынка передавать доходы по российским ценным бумагам иностранным физическим и юридическим лицам. Таким образом, де-факто речь идет о моратории на вывод дивидендов и процентов по облигациям.
Сообщается также, что предусмотрен запрет для дочерних компаний иностранных холдингов выводить прибыль за пределы России.
«Санкции, которые к нам применяют, а также ответные контрмеры будут иметь системные последствия для всех наших международных контрагентов», — цитируют «Ведомости» одного из федеральных чиновников.
О том, как санкции и контрсанкции повлияют на экономику России, читайте в материале «Фонтанки».