НАТО впервые развертывает силы реагирования «в контексте коллективной обороны»

Командующие силы обороны стран НАТО провели внеочередное заседание Военного комитета альянса для обсуждения ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщается на официальном сайте организации.
«Многие союзники по НАТО предложили Украине военную поддержку и гуманитарную помощь. Координация имеет ключевое значение», — заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Бауэр. Командующие штабов подчеркнули, что НАТО укрепляет оборонительные позиции в восточной части Североатлантического союза. Бауэр подчеркнул, что элементы сил реагирования альянса впервые развертываются «в контексте коллективной обороны».