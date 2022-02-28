«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 3:2

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина». Встреча проходила 28 февраля в Санкт-Петербурге.
«Зенит» выиграл со счетом 3:2. Голы за сине-бело-голубых забили Юри Алберто (48 минута), Алексей Сутормин (55) и Иван Сергеев (90+2). Казанцы ответили на это двумя точными ударами Виталия Лисаковича (61, 67).
Благодаря этой победе «Зенит» сохранил первое место. На счету петербуржцев теперь 41 очко. Это на два больше, чем у московского «Динамо», идущего вторым.
Следующий матч «Зенит» проведет 3 марта в Кубке России против «КАМАЗа».