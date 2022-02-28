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«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 3:2

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Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина». Встреча проходила 28 февраля в Санкт-Петербурге.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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«Зенит» выиграл со счетом 3:2. Голы за сине-бело-голубых забили Юри Алберто (48 минута), Алексей Сутормин (55) и Иван Сергеев (90+2). Казанцы ответили на это двумя точными ударами Виталия Лисаковича (61, 67).

Благодаря этой победе «Зенит» сохранил первое место. На счету петербуржцев теперь 41 очко. Это на два больше, чем у московского «Динамо», идущего вторым.

Следующий матч «Зенит» проведет 3 марта в Кубке России против «КАМАЗа».

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

ДуремарСПб
Последние мирные дни в России.
264653831
судейство паршивое нагло подсуживал зениту.
PetAboveGrimes
"Чемпионат Зимбабве по футболу, таблица"
1
Manica Diamonds
5 4 0 1 14 5 +9 12
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Chicken Inn FC
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