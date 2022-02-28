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Суд отправил в колонию петербуржца, который угрожал убить свою мать и собирался сбывать наркотики

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Невский райсуд Петербурга огласил приговор горожанину, который угрожал убить свою мать, а также планировал сбывать наркотики. Он проведет 6 лет и 10 дней в колонии строгого режима, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

В марте Виктор Куликов, находясь в квартире на проспекте Обуховской Обороны, зажал в углу кухни свою мать, взял со стола складной туристический нож и приставил его к ее горлу. Угрозу он выразил и словами — сказал: «Я тебя убью!»

Дома у Виктора обнаружились наркотики трех видов, а также оборудование для фасовки: электронные весы, полиэтиленовые пакетики, изолента и рулон клейкой бумаги.

Угрозы убийством мужчина признал, но заявил, что наркотики сбывать не собирался — просто хранил. Судя по всему, суд это не убедило.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб
Ну он же не войну против всего мира развязал?Через неделю в России нечего будет жрать.В тюрьмах начнут есть друг друга.
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