Смольный обещал бизнесу отменить QR-коды и смягчить ограничения для фудкортов, но сроков не назвал

В ходе встречи бизнес попросил отменить QR-коды, а также смягчить ограничения для фудкортов, в частности по вместимости и требованию мерить температуру гостей, рассказал один из участников переговоров. По его словам, представители общепита также заявили, что после введения QR-кодов падение продаж составило от 20 до 40%.

В музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» 28 февраля состоялась встреча правительства Петербурга и предпринимателей. Как рассказали «Фонтанке» ее участники, от Смольного присутствовали «культурный» вице-губернатор Борис Пиотровский и глава Ситуационного центра по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений Александр Ситов. Инициатором выступил глава Fort Group Максим Левченко, также были приглашены рестораторы, представители торговых центров и розничных сетей.

«Выручка [упала], столов мало, детских комнат нет, огорожено, люди пугаются», — цитирует жалобу представителей торговых центров другой участник встречи. Чиновники в ответ на это дали понять, что «бьются изо всех сил за отмену ограничений», говорит он. «Со стороны властей готовится изменение [в 121-е постановление], в частности отмена QR-кодов. Даты не названы, но надеемся, что в самое ближайшее время», — рассказал представитель одного из предприятий общественного питания.



Также затрагивался вопрос мер поддержки. Была высказана мысль, что лучшая помощь — это смягчение ограничений. Что касается давно обещанных Смольным, но так и не выплаченных компенсаций точкам на фудкортах, то чиновники заверили бизнес, что все в силе, но конкретных сроков тоже не сообщили.



«Говорили об уменьшении числа проверок — ресурсы на них тратятся огромные, и нужно консолидироваться, чтобы в непростой период другим вещам внимание уделять», — добавляет собеседник нашего издания.



Третий участник дискуссии оценил итог встречи как сугубо терапевтический. «Нас послушали, посочувствовали и пообещали подумать», — сказал он. Спецоперация на Украине и ее влияние на экономику Петербурга, по словам собеседников «Фонтанки», не обсуждались.

