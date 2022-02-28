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Ракицкого и Тимощука нет в заявке «Зенита» на матч с «Рубином»

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Два украинских представителя футбольного клуба «Зенит» — защитник Ярослав Ракицкий и тренер Анатолий Тимощук — не попали в заявку на матч чемпионата РПЛ против «Рубина», который пройдет 28 февраля в Петербурге.

В интервью «РБ Спорт» гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Ракицкий сам попросил его не ставить на игру.

«Он не готов физически и сам попросил не заявлять его на игру», — сказал Медведев.

Полностью состав сине-бело-голубых выглядит так: Даниил Одоевский, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Артем Дзюба (капитан команды).

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

«Зенит» после 18 туров занимает первое место, «Рубин» идет на 11-м.

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