Ракицкого и Тимощука нет в заявке «Зенита» на матч с «Рубином»

Два украинских представителя футбольного клуба «Зенит» — защитник Ярослав Ракицкий и тренер Анатолий Тимощук — не попали в заявку на матч чемпионата РПЛ против «Рубина», который пройдет 28 февраля в Петербурге.



В интервью «РБ Спорт» гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Ракицкий сам попросил его не ставить на игру.

«Он не готов физически и сам попросил не заявлять его на игру», — сказал Медведев.

Полностью состав сине-бело-голубых выглядит так: Даниил Одоевский, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Артем Дзюба (капитан команды).