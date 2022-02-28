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Беглов: Петербург продолжает выполнять социальные обязательства, у города есть «подушка безопасности»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что город продолжает выполнять социальные обязательства перед жителями. По его словам, этому способствует значительная финансовая «подушка безопасности».

«Это немалые средства, которые позволят обеспечить необходимую поддержку петербуржцев», — заявил градоначальник 28 февраля во время совещания с участием вице-премьера РФ Татьяной Голиковой.

Беглов отметил, что идет активная работа над проектом «Остров фортов» в Кронштадте, была открыта вторая очередь музейно-исторического парка. Кроме того, уже создан учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев», а в декабре прошлого года начались реставрационные работы на форте «Кроншлот».

Музейно-исторический парк «Остров фортов» — объект социального комплекса нового историко-культурного кластера Кронштадта. Парк призван стать местом отдыха местных жителей и туристов. В нем созданы тематические площадки с информацией об истории ВМФ России. Работы по реализации проекта стартовали в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Комментарии (5)

265056402
подушка безопасности и вырванный с корнем двигатель
Grend
Подушка безопастности на кровати нищеты
ДуремарСПб
Сбеглов.На сколько дней еды в городе?Топлива?Медикаментов?Идет война против всего мира.Откуда город планирует возить еду и остальное если сам ничего не производит и за границей нам никто не продаст?
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