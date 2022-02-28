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Экс-инспектор Росгвардии из Петербурга отправится в колонию за взяточничество и не только

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Колпинский райсуд огласил приговор бывшему инспектору Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, которого признали виновным во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении взрывчатых веществ. Он проведет в колонии 4 года, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Летом 2019-го Михаил Абрамишвили, будучи инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, обнаружил, что охранник ТРК «Меркурий» работал без лицензии. Абрамишвили связался с гендиректором компании «Юрайн», заключившей договор на оказание охранных услуг, и предложил молчание за взятку в 15 тысяч рублей.

Гендиректор согласился, и даже не только на это — подписал приказ о своем нахождении в отпуске и назначении своим врио человека, выбранного инспектором. Затем Абрамишвили подготовил фальшивые документы о правонарушении — незаконной охранной деятельности — в отношении врио, который по факту не вступил в должность, и еще одного человека. Чтобы замять эту историю, гендиректор должен был заплатить 15 тысяч рублей. Это он и сделал, да вот только в рамках оперативного эксперимента, и деятельность инспектора пресекли сотрудники ФСБ.

Кроме того, Абрамишвили незаконно хранил дома патроны к пистолетам Макарова, пистолетам-пулеметам и другому оружию. При поступлении дела в суд ему также вменяли служебный подлог, но состав преступления не нашли.

Абрамишвили вину признал частично. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Ранее Абрамишвили уже вынесли приговор — заключение было на год дольше, но Санкт-Петербургский горсуд его отменил и направил на новое рассмотрение.

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Комментарии (4)

Инкогнито2021
А капустный генералиссимус на свободе?
265984735
А почему так мало? Силовики должны нести ответственность в 2-3 раза строже, чем обычные граждане. Только это залог того, что туда пойдут служить порядочные люди, а не любители лёгкой жизни типа взяточников и потенциальных преступников.
ДуремарСПб
Через неделю в Санкт-Петербурге нечего жрать будет.Хочу чтоб кремлеботы написали на сколько в городе имеется запасов еды в условиях зимы и блокады страны.
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