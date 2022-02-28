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У крупнейших продавцов компьютерной техники в продаже больше нет процессоров и материнских плат

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Крупнейшие продавцы компьютерной техники убрали из продажи ключевые компоненты — процессоры и материнские платы.

Так, на сайте DNS из каталога продукции исчезли категории «Процессоры» и «Материнские платы», в том числе речь идет о серверной технике. У «Ситилинка» в этой категории — 0 товаров.

У некоторых магазинов на сайтах еще остались немногочисленные предложения, но таких единицы.

Согласно данным сайта-каталогизатора e-katalog.ru, график цен на процессоры i9 11 поколения показал резкий взлёт вслед за долларом, а более новое 12-е поколение вообще отсутствует в продаже. Процессоры линеек i3 и i5 показывают такую же картину, равно как и процессоры Ryzen производства AMD. Они тоже почти отсутствуют в продаже.

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Комментарии (16)

Денеб
Ударим по Западу старыми добрыми деревянными счётами!
SPbCitizen
Вот чего врать то и панику наводить?
На сайте Ситилинка материнские платы есть. С возможностью забрать через 5 минут больше 200 позиций.
VictorW
Ланит С.-З. совсем уйдет в минус. Box moving накрылся медным тазом. Якимову придется опять крысячить ...
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