У крупнейших продавцов компьютерной техники в продаже больше нет процессоров и материнских плат

Крупнейшие продавцы компьютерной техники убрали из продажи ключевые компоненты — процессоры и материнские платы.

Так, на сайте DNS из каталога продукции исчезли категории «Процессоры» и «Материнские платы», в том числе речь идет о серверной технике. У «Ситилинка» в этой категории — 0 товаров.

У некоторых магазинов на сайтах еще остались немногочисленные предложения, но таких единицы.

Согласно данным сайта-каталогизатора e-katalog.ru, график цен на процессоры i9 11 поколения показал резкий взлёт вслед за долларом, а более новое 12-е поколение вообще отсутствует в продаже. Процессоры линеек i3 и i5 показывают такую же картину, равно как и процессоры Ryzen производства AMD. Они тоже почти отсутствуют в продаже.