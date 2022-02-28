В Октябрьский суд Петербурга позвонил Олег и сдал Родиона, объявлена эвакуация

Октябрьский районный суд эвакуируется из-за подозрительного звонка. Об этом 28 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Звонок осуществил молодой человек, представившийся Олегом. Он рассказал, что является доброжелателем и очень переживает за судей и участников процессов. Олег пояснил, что суд заминировал его друг по имени Родион. «Очень много взрывчатки», — конкретизировал звонивший.

«Районный суд эвакуируется», — констатировали в пресс-службе.

Родион не остался в долгу. Он дозвонился до Куйбышевского суда и заявил, что в здании произойдёт взрыв. Ответственный за это будто бы его друг, оставивший бомбу. Впрочем, изобличать товарища не стал и не назвал имя.