«Ночлежка» объявила о сборе блинов для бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» в преддверии Масленицы объявила 28 февраля о ежегодном традиционном сборе блинов. Угощения предназначены для бездомных людей Петербурга и Москвы.



В организации рассказали, что подойдут любые блины: сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и пустые, с дырочками и без них, в любом количестве.



Приносить блины можно в любой день с 10:00 до 21:00 по адресам:



— в Петербурге — Боровая улица, 112б, вход с Расстанной улицы, 1;

— в Москве — Бумажный проезд, 2/2, строение 6.

