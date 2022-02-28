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«Ночлежка» объявила о сборе блинов для бездомных Петербурга и Москвы

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Благотворительная организация «Ночлежка» в преддверии Масленицы объявила 28 февраля о ежегодном традиционном сборе блинов. Угощения предназначены для бездомных людей Петербурга и Москвы.

В организации рассказали, что подойдут любые блины: сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и пустые, с дырочками и без них, в любом количестве.

Приносить блины можно в любой день с 10:00 до 21:00 по адресам:

— в Петербурге — Боровая улица, 112б, вход с Расстанной улицы, 1;

— в Москве — Бумажный проезд, 2/2, строение 6.

Сбор продлится до 4 марта включительно.

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