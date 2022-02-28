Еще одна крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов

Финская Kesko объявила о решении прекратить закупку российских продуктов и экспорт продуктов питания в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В компании отмечают, что такой шаг стал ответом на действия России на Украине.
Финский конгломерат занимается торговлей не только продуктами питания, но и товарами для дома и строительными материалами. В компании отмечают, что в 2016–2018 годах Kesko ушла с российского рынка. Однако Kesko и ее литовский партнер являются совладельцами белорусской строительной торговой сети. Доля составляет около
Напомним, ранее о прекращении продажи российской продукции объявил один из крупнейших продуктовых ретейлеров Финляндии S-Group.