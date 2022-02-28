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Еще одна крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов

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Финская Kesko объявила о решении прекратить закупку российских продуктов и экспорт продуктов питания в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В компании отмечают, что такой шаг стал ответом на действия России на Украине.

Финский конгломерат занимается торговлей не только продуктами питания, но и товарами для дома и строительными материалами. В компании отмечают, что в 2016–2018 годах Kesko ушла с российского рынка. Однако Kesko и ее литовский партнер являются совладельцами белорусской строительной торговой сети. Доля составляет около 25 %. В данный момент решается вопрос о будущем этого предприятия.

Напомним, ранее о прекращении продажи российской продукции объявил один из крупнейших продуктовых ретейлеров Финляндии S-Group.

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Комментарии (16)

ssr
Теперь и мы поедим....
f0ntan
А какие российские продукты финны продавали? Водку и мороженое?
Дмитрий_1111
значит у нас будет избыток продуктов и цены должны упасть на них.
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