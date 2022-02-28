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Суд в Петербурге вынес приговор по делу об имитации стрельбы в парке

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Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Игоря Пищелева, признанного виновным в хулиганстве с применением оружия. Мужчина год назад устроил имитацию стрельбы в парке «Сосновая Поляна». Подробности 28 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вечером 17 января прошлого года Пищелев недалеко от дома 31 по улице Летчика Пилютова в присутствии третьих лиц открыл «стрельбу» холостыми из макета АКМ. Выстрелил 2 раза, после чего посетительница парка сделала замечание вооруженному дебоширу. Он в ответ нажал на спусковой крючок еще раз.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

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Комментарии (2)

чиширогг
никто не запрещает этого делать. но не в черте города. выезжай в лес и хоть в голову себе высади магазин
VKuser4636990
Российский закон резко осудил стрельбу холостыми.
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