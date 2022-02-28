Суд в Петербурге вынес приговор по делу об имитации стрельбы в парке

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Игоря Пищелева, признанного виновным в хулиганстве с применением оружия. Мужчина год назад устроил имитацию стрельбы в парке «Сосновая Поляна». Подробности 28 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Вечером 17 января прошлого года Пищелев недалеко от дома 31 по улице Летчика Пилютова в присутствии третьих лиц открыл «стрельбу» холостыми из макета АКМ. Выстрелил 2 раза, после чего посетительница парка сделала замечание вооруженному дебоширу. Он в ответ нажал на спусковой крючок еще раз.