Роскомнадзор потребовал от TikTok не рекомендовать несовершеннолетним контент про войну и политику

Роскомнадзор требует от администрации TikTok исключить любой контент военной или политической направленности из рекомендаций для несовершеннолетних. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.



«В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер», — сказано в заявлении.

