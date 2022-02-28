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Роскомнадзор потребовал от TikTok не рекомендовать несовершеннолетним контент про войну и политику

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Роскомнадзор требует от администрации TikTok исключить любой контент военной или политической направленности из рекомендаций для несовершеннолетних. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер», — сказано в заявлении.

Ранее в РКН потребовали от Google ограничить доступ к фейкам в контекстной рекламе. Кроме того, в ведомстве предупредили владельцев российских интернет-ресурсов об ответственности «за распространение рекламных сообщений с недостоверной информацией».

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
РКН, ты кто такой?
будет он указывать международной площадке
сиди теперь, лепи куличики в песочнице, пока ведёрко, лопатку и песочницу не отобрали =)))))

не будут больше чиновницы красоваться в Инстаграмм =)
щас как залочат российские ip =P
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