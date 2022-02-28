«Зенит» подписал новый контракт с гендиректором Александром Медведевым

Футбольный клуб «Зенит» 28 февраля объявил о подписании нового контракта с генеральным директором Александром Медведевым. Как уточнили на официальном сайте команды, соответствующее решение принял Совет директоров.
Новое соглашение рассчитано на 3 года.
Александр Медведев с 2002-го входил в состав правления «Газпрома», с 2005 по 2019-й занимал пост заместителя председателя правления «Газпрома». В 2002-2014 годах также являлся генеральным директором ООО «Газпром экспорт». В 2006-2011 годах — президент и председатель совета директоров хоккейного клуба СКА. С 2011-го — заместитель председателя совета директоров СКА. В 2008–2014 годах — председатель правления — президент Континентальной хоккейной лиги. В 2016-м вошел в совет директоров КХЛ.
С 2015-го — генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open, с 2016-го — женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy. С февраля 2019-го — генеральный директор футбольного клуба «Зенит».
Под руководством Александра Медведева сине-бело-голубые выиграли все национальные трофеи, став трехкратными чемпионами России, завоевав Кубок и дважды — Суперкубок страны.