Не только США. «Аэрофлот» отменяет рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу

Закрытие воздушного пространства Канады привело к отмене ряда трансатлантических рейсов «Аэрофлота». Об этом говорится в официальном сообщении авиаперевозчика, опубликованном 28 февраля.



Вплоть до 2 марта отменены рейсы из Москвы и обратно в Мексику (Канкун), США (Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк и Вашингтон), Доминикану (Пунта-Кана) и на Кубу (Гавана и Варадеро).



Кроме того, с 28 февраля и «до последующего уведомления» будут отменены полеты в Европу.



Всем пассажирам предлагается вынужденный возврат денег за уже оплаченные билеты.

