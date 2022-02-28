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Не только США. «Аэрофлот» отменяет рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу

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Закрытие воздушного пространства Канады привело к отмене ряда трансатлантических рейсов «Аэрофлота». Об этом говорится в официальном сообщении авиаперевозчика, опубликованном 28 февраля.

Вплоть до 2 марта отменены рейсы из Москвы и обратно в Мексику (Канкун), США (Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк и Вашингтон), Доминикану (Пунта-Кана) и на Кубу (Гавана и Варадеро).

Кроме того, с 28 февраля и «до последующего уведомления» будут отменены полеты в Европу.

Всем пассажирам предлагается вынужденный возврат денег за уже оплаченные билеты.

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Комментарии (3)

Игoрь
Почему на Кубу, а не в?
orlovandrei1986
боятся, что их борта там будут арестованы? =)
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