Вице-губернатор Борис Пиотровский: Петербургу нужны новые культурные пространства на набережных, среди них — «Тучков буян» и Охтинский мыс

В Петербурге уже появились новые доминанты на набережных, но нужно, чтобы их было больше и они были связными. Об этом говорили участники дискуссии «Набережные Петербурга. Упущенные возможности?», организованной РБК Петербург и проектом Retrogradu.Net.

По данным исследования, проведенного компанией MLA+, сейчас в Петербурге набережные различных водоемов имеют протяженность около 300 км, рассказала директор российского офиса компании Яна Голубева. При этом набережные Невы — это почти на 100 % пространство для машин, а у большинства из 100 малых рек — это маргинальные пространства: либо гаражи, либо границы кладбищ, либо промзоны. Между тем именно набережные имеют большой потенциал для развития общественных пространств, которые должны стать новыми культурными доминантами Петербурга.



По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, уже появилось несколько таких точек — например, прогулочная зона на Крестовском острове, а также всё пространство вокруг стадиона, включая уже не новый, но всё еще современный парк 300-летия, а также вид на Лахта Центр, ЗСД и сам стадион.

Среди новых пространств Борис Пиотровский выделил набережную Карповки, а также «Севкабель Порт», который в последнее время из ресторанно-торговой зоны превратился в более серьезный проект, где формируется музейный кластер. «Такие зоны полюбились петербуржцам, а значит, мы должны продолжить их формирование».

Сейчас в городе идет работа над двумя перспективными крупными проектами: парком «Тучков буян» и развитием территории Охтинского мыса.

— Современный парк с Дворцом-театром танца Бориса Эйфмана в самом центре станет важной точкой культурной географии. В проект входит реконструкция набережной, благодаря которой люди будут гулять от Тучкова до Биржевого моста, а пешеходный переход соединит территорию парка с Петропавловской крепостью.



Про территорию Охтинского мыса он сообщил, что долгое время это был дискуссионный вопрос, но в соответствии с поручением, которое президент дал правительству Петербурга, Министерству культуры и компании «Газпром нефть», есть четкое понимание, что здесь будет создано современное пространство с историческим уклоном, где будет возможность и проводить досуг. «Важно, что там будет открытое общественное пространство, при этом не только снаружи, но и внутри существенная часть помещений будет открыта для горожан и туристов, — подчеркнул он. — Сейчас мы не видим там ничего привлекательного — сначала там были недействующие цеха, а последние много лет пространство там ограждено забором и ничего не происходит».

Руководитель «Студии 44» Никита Явейн отметил, что сейчас очень важно создавать пространства с реальным выходом к воде, т. к. во многих районах жилье уже вплотную подходит к берегу. В частности, хотелось бы, чтобы так не произошло на намыве.

Елена Бодрова, исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов, напомнила, что важно заранее решать вопрос не только создания, но и содержания таких зон в будущем, т. к. если такое пространство построено в рамках жилого комплекса и его обслуживание ложится на жителей домов, то у них возникает резонное желание ограничить доступ к нему посторонних, что снижает его ценность для города.

