Группе «витязя в патриотической шкуре», которая держала на цепи бизнесменов, а потом убивала их, вынесли приговор в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор участникам группы по самому черному делу последних лет. Они не получили снисхождения ни от присяжных, ни от судьи.



Бывшему сотруднику отряда специального назначения «Витязь» Михаилу Спиридонову и трем его подельникам — Баюрову, Кагало и Левандовскому, которых обвиняли в трех убийствах и двух похищениях бизнесменов, в общей сложности дали почти 80 лет, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов.