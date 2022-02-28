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Группе «витязя в патриотической шкуре», которая держала на цепи бизнесменов, а потом убивала их, вынесли приговор в Петербурге

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Фото: Объединенная пресс-служба судов
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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор участникам группы по самому черному делу последних лет. Они не получили снисхождения ни от присяжных, ни от судьи.

Бывшему сотруднику отряда специального назначения «Витязь» Михаилу Спиридонову и трем его подельникам — Баюрову, Кагало и Левандовскому, которых обвиняли в трех убийствах и двух похищениях бизнесменов, в общей сложности дали почти 80 лет, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов.

Объединенная пресс-служба судов

Как писала «Фонтанка», жертв до получения выкупа держали в подвале дома в Сестрорецке на цепи, а потом жестоко убивали.

Суд назначил наказание:

  • Спиридонову — 24 года в колонии строгого режима;
  • Баюрову — 16 лет;
  • Кагало — 5 лет. По совокупности приговоров — 7,5 года, а также принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в условиях колонии;
  • Левандовскому — 10 лет. По совокупности приговоров — 20 лет.

Суд также взыскал со Спиридонова в пользу одного из потерпевших 2 млн рублей, а с остальных подсудимых по 500 тыс. рублей с каждого.

Фото: Объединенная пресс-служба судов

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Комментарии (2)

Кровокрас
по 500 тыс. взыскали потому что больше с них нечего взять, сироты обездоленные ?
Ярополк
А пожизненное за такое не дают?
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