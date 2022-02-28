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С весны в кинотеатрах будут предупреждать о длительности рекламы перед фильмами

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В российских кинотеатрах с 1 марта зрителей будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед фильмами. Соответствующее постановление было утверждено правительством в августе.

Отмечалось, что предыдущий документ об обязанностях кинотеатров и правах зрителей, принятый более 25 лет назад, устарел. Информацию о длительности рекламы и трейлеров будут размещать в зонах кассового обслуживания, чтобы людям было проще рассчитывать время. Кроме того, в кассе или на сайте кинотеатра можно будет узнать о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (пояснения для слепых и слабовидящих).

Также кинотеатры обязали сообщать зрителям не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

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Комментарии (3)

Tattiana
Если бы вы были глухими, то все нынешние проблемы были ерундой по сравнинию с этим. Будьте здоровы и не будьте эгоистами.
Petr Sh.
Теперь заживём
Игoрь
Слава богу, теперь точно все проблемы решены.
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