С весны в кинотеатрах будут предупреждать о длительности рекламы перед фильмами

В российских кинотеатрах с 1 марта зрителей будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед фильмами. Соответствующее постановление было утверждено правительством в августе.



Отмечалось, что предыдущий документ об обязанностях кинотеатров и правах зрителей, принятый более 25 лет назад, устарел. Информацию о длительности рекламы и трейлеров будут размещать в зонах кассового обслуживания, чтобы людям было проще рассчитывать время. Кроме того, в кассе или на сайте кинотеатра можно будет узнать о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (пояснения для слепых и слабовидящих).

