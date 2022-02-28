Владелица петербургской фирмы и бухгалтер сэкономили на налогах 62 млн. Отделались условным сроком

Владелицу петербургской турфирмы, а также ее помощницу-бухгалтера осудили за уклонение от налогов. Сэкономить им удалось более 62 миллионов рублей, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что Виктория Ротер, учредительница и гендиректор компании «СПб-Турс», привлекла к своим схемам главного бухгалтера фирмы — Анну Филимонову. Петербурженка скрывала часть выручки, оформляя налоговую отчётность по упрощённой системе, уходила от уплаты налога на добавленную стоимость, создавала подконтрольные фирмы, между которыми распределяла часть доходов.
Ротер вину признала, Филимонова — нет. Владелица фирмы получила 4 года условно с испытательным сроком в 3 года, бухгалтер — 3 года условно с таким же испытательным сроком.
Согласно данным СПАРК, Виктория Ротер владеет пятью юридическими лицами. Все они связаны с турбизнесом. Сайт SPB-Tours рассчитан на иностранцев (в том числе прибывающих в рамках круизов), доступен на английском, немецком, китайском, шведском языках. Компания базируется в Петербурге и в Берлине. Своим клиентам обещает «высококачественные экскурсии» на побережье и по городам Балтийского региона.