Владелица петербургской фирмы и бухгалтер сэкономили на налогах 62 млн. Отделались условным сроком

Владелицу петербургской турфирмы, а также ее помощницу-бухгалтера осудили за уклонение от налогов. Сэкономить им удалось более 62 миллионов рублей, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что Виктория Ротер, учредительница и гендиректор компании «СПб-Турс», привлекла к своим схемам главного бухгалтера фирмы — Анну Филимонову. Петербурженка скрывала часть выручки, оформляя налоговую отчётность по упрощённой системе, уходила от уплаты налога на добавленную стоимость, создавала подконтрольные фирмы, между которыми распределяла часть доходов.

