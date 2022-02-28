Смольный обсудит с бизнесом послабления. На повестке отмена QR-кодов и увеличение численности мероприятий без согласования

Как рассказали «Фонтанке» два топ-менеджера, приглашенные на встречу, и источник, близкий к организаторам, предмет обозначен как «QR-коды», на нее позвали представителей экспертных советов по торговле и общепиту.

Речь будет идти о том, чтобы QR-коды быстрее отменили», - сказал один из собеседников. Другой участник встречи не исключил, что истинная цель собрания может быть и другой. Во всяком случае, бизнес хотел бы расширить предмет дискуссии и «до текущих и иных проблем».



Между тем, по словам источника, близкого к коронавирусному оперштабу, решение об отмене QR-кодов было согласовано еще на прошлой неделе. Но подписание 121 постановления отложили до встречи с предпринимателями. По данным «Фонтанки», также в числе вероятных послаблений — увеличение численности мероприятий, которые можно проводить без согласования, до 40 человек. Последняя версия коронавирусного 121 постановления ограничивает их 20 участниками.

