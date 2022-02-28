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Смольный обсудит с бизнесом послабления. На повестке отмена QR-кодов и увеличение численности мероприятий без согласования

Правительство Петербурга обсудит с бизнесом отмену QR-кодов и смягчение других коронавирусных ограничений. По информации «Фонтанки», встречу с предпринимателями 28 февраля проведет вице-губернатор Борис Пиотровский.

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Как рассказали «Фонтанке» два топ-менеджера, приглашенные на встречу, и источник, близкий к организаторам, предмет обозначен как «QR-коды», на нее позвали представителей экспертных советов по торговле и общепиту.

Речь будет идти о том, чтобы QR-коды быстрее отменили», - сказал один из собеседников. Другой участник встречи не исключил, что истинная цель собрания может быть и другой. Во всяком случае, бизнес хотел бы расширить предмет дискуссии и «до текущих и иных проблем».

Между тем, по словам источника, близкого к коронавирусному оперштабу, решение об отмене QR-кодов было согласовано еще на прошлой неделе. Но подписание 121 постановления отложили до встречи с предпринимателями. По данным «Фонтанки», также в числе вероятных послаблений — увеличение численности мероприятий, которые можно проводить без согласования, до 40 человек. Последняя версия коронавирусного 121 постановления ограничивает их 20 участниками.

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Комментарии (15)

Neonoff
Пошла подготовка к митингам в поддержку Z.
Гриб
Я бы в качестве ответных санкций закрыл бы в городе всех макдональдсы, ибо это рассадник сегрегации на территории РФ. Давече, я как не вакцинированный пытался купить заболевшей ковидом дочке еду на вынос. Оказалось, что внутрь пускают только по куриным кодам. Дальше больше.Дело было на Удельной.Пошел с улицы где машины, но там мне ответили, что мы не имеем право принять заказ у пешеходов. Только на транспорте, например на велосипеде. Интересно, а что является вообще средством передвижения и сколько у него должно быть колес? А моноколесо они обслуживают? А человека на самокате? Дебилы.Я и так туда не хожу, но впредь ни копейки макхрякам
efela
Да кранда уже бизнесу, хоть с кодами, хоть без.
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