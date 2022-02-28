На фронтах борьбы с коронавирусом перелом. COVID-19 отступает

Новые случаи зафиксировали во всех регионах РФ. Петербург по-прежнему остается в лидерах по суточному приросту заболевших. За прошедший день их насчитали 5 409 , а вчера — 6 442 .



Летальная статистика пополнилась 733 смертями, из которых 78 в Петербурге. Всего с начала пандемии вирус забрал 351 660 жизней.

