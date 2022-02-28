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На фронтах борьбы с коронавирусом перелом. COVID-19 отступает

За прошедшие сутки на всей территории РФ выявили 106 920 случаев COVID-19. Накануне их насчитали 116 093, показатель снижается с 18 февраля. Об этом 28 февраля сообщает оперативный штаб.

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Новые случаи зафиксировали во всех регионах РФ. Петербург по-прежнему остается в лидерах по суточному приросту заболевших. За прошедший день их насчитали 5 409, а вчера — 6 442.

Летальная статистика пополнилась 733 смертями, из которых 78 в Петербурге. Всего с начала пандемии вирус забрал 351 660 жизней.

Общее число заболевших COVID-19 выросло до 16 398 036.

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Комментарии (11)

Petr_SPb
Да, пора перепрофилировать ЛенЭкспо в филиал какой-нибудь психиатрической больницы. Хорошо бы всё-таки не под госпиталь...
teodor
чудеса)))
264591241
Ковидные новости стали напоминать судороги уходящего в мир иной.
Т.н. спецоперация подвинула в сторону «кoвидобecиe» в информационном пространстве—гинцбypги, гoликoвы-пoпoвы и прочие мyрaшки выпали из сводок новостей.
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