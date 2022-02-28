FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Коломягах двухлетний ребёнок понизил себе давление до больницы

1
Печать

Мальчика из Приморского района Петербурга, отравившегося лекарствами, спасают в детской городской больнице имени Филатова. Таблетки он потянул в рот в гостях.

Бригада скорой увезла двухлетнего пациента из квартиры в многоэтажке на Комендантском проспекте накануне днём, стало известно «Фонтанке» 28 февраля. Мальчик поступил в больницу на Бухарестской с отравлением медицинскими препаратами.

По предварительным данным, он ненадолго остался без внимания в гостях у бабушки и успел дотянуться до таблеток: диуретика и средства для понижения давления.

Ребёнок остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266177646
С коменды на бухарестскую норм
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний