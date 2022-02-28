В Коломягах двухлетний ребёнок понизил себе давление до больницы

Мальчика из Приморского района Петербурга, отравившегося лекарствами, спасают в детской городской больнице имени Филатова. Таблетки он потянул в рот в гостях.



Бригада скорой увезла двухлетнего пациента из квартиры в многоэтажке на Комендантском проспекте накануне днём, стало известно «Фонтанке» 28 февраля. Мальчик поступил в больницу на Бухарестской с отравлением медицинскими препаратами.



По предварительным данным, он ненадолго остался без внимания в гостях у бабушки и успел дотянуться до таблеток: диуретика и средства для понижения давления.

