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В Петербурге пятиклассник попал в больницу. Классом старше ищут обидчиков, которые били в голову

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства, при которых в больницу попал 11-летний житель Невского района Петербурга. Искать обидчиков мальчик предложил в школе.

11-летний пациент поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне после шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 28 февраля. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы на лице.

Мальчик заявил, что травмы — боевые. По его словам, в воскресенье днём он гулял во дворах между домом и школой в Обухово и не разошёлся с компанией шестиклассников. Сам пострадавший учится на класс младше.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что полиция Невского района проводит проверку.

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Комментарии (1)

VKuser201287480
"Классом старше ищут обидчиков, которые били в голову".
Ну и слог. Такое ощущение, что со словарём состовлялось предложение.
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