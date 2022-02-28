В Петербурге пятиклассник попал в больницу. Классом старше ищут обидчиков, которые били в голову

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства, при которых в больницу попал 11-летний житель Невского района Петербурга. Искать обидчиков мальчик предложил в школе.
11-летний пациент поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне после шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 28 февраля. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы на лице.
Мальчик заявил, что травмы — боевые. По его словам, в воскресенье днём он гулял во дворах между домом и школой в Обухово и не разошёлся с компанией шестиклассников. Сам пострадавший учится на класс младше.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что полиция Невского района проводит проверку.