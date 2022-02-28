Петербургские водители встретили утро вверх тормашками и прикинувшись велосипедом

Утром 28 февраля дороги Петербурга были загружены на 6 баллов, уже ставшие обычными для этого времени дня. На Петроградской стороне затор собрала авария с «перевертышем».
У дома 30 по улице Куйбышева водитель легкового автомобиля Opel «явно спешил» и оказался лежащим на крыше в правой полосе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, вторым участников аварии стала Audi, но «она лишь чуточку задета».
Очевидцы отмечают, что «скорой» и пожарных на месте не видно. Затор, по данным «Яндекс.Пробок», тянется с Петроградской набережной.
На Московском проспекте, у дома 42, легковая KIA въехала в парковку для велосипедов, снеся дорожных знак, сообщает участник группы Дмитрий. Судя по фото, к этому привело столкновение с микроавтобусом.
Самыми загруженными улицами в Петербурге утром понедельника стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект в сторону центра, там заторы потянули на 8 баллов. По 7 баллов фиксировали на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе, а также Витебском проспекте в центр. На участке Кубинская — Митрофаньевское трафик превысил обычный на 2 балла.
Крупнейшие пробки утра собрались на следующих магистралях:
- в 8:47 на Светлановском проспекте — 5 км от Учительской улицы до проспекта Энгельса;
- в 8:23 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 8:47 на Российском путепроводе и Индустриальном проспекте — 4,3 км от улицы Латышских Стрелков до шоссе Революции;
- в 9:35 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
- в 9:19 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста.