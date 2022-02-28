Петербургские водители встретили утро вверх тормашками и прикинувшись велосипедом

Утром 28 февраля дороги Петербурга были загружены на 6 баллов, уже ставшие обычными для этого времени дня. На Петроградской стороне затор собрала авария с «перевертышем».



У дома 30 по улице Куйбышева водитель легкового автомобиля Opel «явно спешил» и оказался лежащим на крыше в правой полосе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, вторым участников аварии стала Audi, но «она лишь чуточку задета».