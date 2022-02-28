Школьник с итальянскими корнями задержан в Петербурге. Он выболтал лишнее по телефону доверия

В службе доверия заключили, что шутинг выходит за границы конфиденциальности клиента, и психолог связалась с полицией.

Первыми мизантропические идеи услышали работники психиатрической больницы на Петроградской стороне по телефону доверия, стало известно «Фонтанке» 28 февраля. Звонивший делился планами субботним вечером, 26-го числа. Он поведал, что хочет расстрелять учителей, одноклассников, тех, с кем живёт, и нажал на отбой.

Оперативники быстро вычислили, что абонент звонил с номера, зарегистрированного на 39-летнюю петербурженку. Менее, чем через полчаса полиция уже была на пороге квартиры в Приморском районе. Вопросы задавали не женщине, а её сыну.



В отдел увезли 18-летнего школьника с гражданством России и Италии, который раньше не попадал в поле зрения правоохранителей и профильных врачей. Он учится в одиннадцатом классе одной из школ района и ничего опасного, как выяснилось, в комнате не хранит.



Экскурсия в полицию не затянулась. С юношей поговорили и отпустили под обязательства о явке. В перспективе - возбуждение уголовного дела.

