Таксист сбил охранника штрафстоянки на Охте, рванув на свободу, но потом его замучила совесть

Нежелание платить за эвакуацию довело 42-летнего петербуржца до камеры в отделе полиции в Красногвардейском районе Петербурга.



Мужчина решил на скорости забрать накануне около полудня свой «Фольксваген Поло» со штрафстоянки на Салтыковской улице, 22, но у него на пути встал 36-летний охранник. Автомобиль боднул его и скрылся с места ДТП, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 28 февраля.



Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт, где у него зафиксировали перелом правой ноги. После оказания медпомощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

