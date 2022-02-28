FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Таксист сбил охранника штрафстоянки на Охте, рванув на свободу, но потом его замучила совесть

0
Печать

Нежелание платить за эвакуацию довело 42-летнего петербуржца до камеры в отделе полиции в Красногвардейском районе Петербурга.

Мужчина решил на скорости забрать накануне около полудня свой «Фольксваген Поло» со штрафстоянки на Салтыковской улице, 22, но у него на пути встал 36-летний охранник. Автомобиль боднул его и скрылся с места ДТП, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 28 февраля.

Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт, где у него зафиксировали перелом правой ноги. После оказания медпомощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Когда наряд полиции уже работал по оформлению ДТП на штрафстоянке, таксист вернулся на место и был задержан.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний