Антициклон не покидает Петербург, столбик термометра за день пройдёт 10 градусов

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 февраля осадков не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6, а местами минус 8 градусов, днём повысится до плюс 1–3. Ночью и утром на дорогах гололедица.
«Основную роль в формировании условий погоды продолжит играть антициклон. Облаков в небе будет довольно много, но вероятность осадков минимальна», — сообщает Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет меняться мало и составит
По данным «Яндекса», в 8:50 в Петербурге преимущественно минус 4–5 градусов, что на 3 градуса ниже климатической нормы и ощущается как минус 8 при повышенной влажности воздуха —
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в последний день зимы в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 28 февраля выдалось в 1965 году, минус 30, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 8.