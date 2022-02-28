Антициклон не покидает Петербург, столбик термометра за день пройдёт 10 градусов

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 февраля осадков не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6, а местами минус 8 градусов, днём повысится до плюс 1–3. Ночью и утром на дорогах гололедица.



«Основную роль в формировании условий погоды продолжит играть антициклон. Облаков в небе будет довольно много, но вероятность осадков минимальна», — сообщает Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст. , что выше нормы.

