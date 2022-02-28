Представитель России при ООН обвинил Запад в нежелании урегулировать ситуацию на Украине

Запад не пытался действительно урегулировать ситуацию на Украине, а кризис в этой стране начался потому что на преступления неонацистов не обращали внимание.

Об этом заявил 27 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете», — цитирует его ТАСС.

Представитель России при ООН назвал заявления о непропорциональном применении РФ силы на Украине враньем: «Удары ВСУ пытаются выдать за российские действия».