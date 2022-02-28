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Боевые действия на Украине

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Представитель России при ООН обвинил Запад в нежелании урегулировать ситуацию на Украине

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Запад не пытался действительно урегулировать ситуацию на Украине, а кризис в этой стране начался потому что на преступления неонацистов не обращали внимание.

Об этом заявил 27 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете», — цитирует его ТАСС.

Представитель России при ООН назвал заявления о непропорциональном применении РФ силы на Украине враньем: «Удары ВСУ пытаются выдать за российские действия».

Ранее СБ ООН санкционировал первую за четверть века чрезвычайную сессию. Против была только Россия.

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Комментарии (8)

Antivse
Кругом сплошная ложь, вокруг одно вранье...
Судя по инфофону, до какого-то из великих стратегов дошла вся глубина надвинувшейся ..опы, доперло наконец, чем все дело закончится.
AndrewBarsik
"Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы."
(Притчи, 29:12)
HomerMP
Это он хорошо сказал что на преступления неонацистов не обращали внимания. И ведь точно. Столько лет им попустительствовали…
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