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Застрявших в закрытой Европе россиян вывезут спецрейсами

Росавиация, Ростуризм и МИД работают над вывозом россиян из стран Европы. Точный график специальных рейсов составят в ближайшее время. Пока определяются требуемые объемы перевозки.

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«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой, - цитирует 27 февраля заявление Росавиации ТАСС - Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».

Россиян просят сообщать о возникающих проблеме на горячую круглосуточную линию МИД по телефону +7 495 695 45 45 или, с 8 до 20 по Москве — на горячую линию Ростуризма по номеру 8 800 200 34 11.

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Комментарии (6)

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Tottot
Я бы не уезжал, здесь уже нечего делать.
ДуремарСПб
Хотя в Европе безопасней Вова,много безопасней чем рядом с тобой,военным преступником.
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