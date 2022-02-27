Застрявших в закрытой Европе россиян вывезут спецрейсами

«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой, - цитирует 27 февраля заявление Росавиации ТАСС - Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».
Россиян просят сообщать о возникающих проблеме на горячую круглосуточную линию МИД по телефону +7 495 695 45 45 или, с 8 до 20 по Москве — на горячую линию Ростуризма по номеру 8 800 200 34 11.