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Путин перевел силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства» — а это что значит?
27 февраля 2022, 16:13Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
21 декабря 2021, 14:26Путин: Современные военные конфликты идут не по шаблону, России нужны кадры для «нестандартных решений»
14 сентября 2021, 10:04Путин обозначил главную проблему Сирии
22 февраля 2022, 19:55Путин: «Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас»
13 сентября 2021, 19:36«Искандеры», боевые роботы и каравай. Путин посетил военные учения «Запад-2021»
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