FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин перевел силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства» — а это что значит?

18
Печать
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Иван 2пырьев
Украина! Не сдавайся!!!!
Денеб
Вольдемар, спасай свою честь (ежели она у тебя есть).....
264870441
Скоро опять ядреные ракеты на Кубу повезем. у кого-то кукушка окончательно поехала
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний