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Норвегия решила заморозить свои инвестиции в российскую экономику, в пакете несколько петербургских компаний

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Норвежский пенсионный фонд решил избавиться от активов в России, сообщил 27 февраля министр финансов королевства. Сейчас в инвестиционном пакете фонда акций на 30 млрд крон (около 3 млрд долларов).

По словам министра, Норвегия сперва заморозит активы, а в конечном счете отменит инвестиции в Россию. «Мы делаем это, потому что хотим дать понять, что то, что мы видели в последнее время, неприемлемо», — цитирует министра финансов королевства Трюгве Ведума РИА Новости.

В начале года инвестиции фонда на российском рынке составляли около 25 млрд крон, добавил Ведум. Согласно сайту фонда, в портфеле инвестиций более чем на 30 млрд.

Судя по последнему отчету, у Норвегии есть доли в десятках российских компаний — к примеру, в банке «Санкт-Петербург», структурах «Газпрома», ретейлере «Лента», «МВидео», «Магните», «Озоне» и даже Морском порту Петербурга.

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Комментарии (6)

ConnectingPpl
Если Запад недоволен - значит мы всё делаем правильно.
DanCitizen
А кто покупать то будет, они же обесценились дико?
Dmitry Antonov
Ещё неделя в таком темпе, и нам останется только лапти и ватники шить.
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