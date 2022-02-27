Норвегия решила заморозить свои инвестиции в российскую экономику, в пакете несколько петербургских компаний

Норвежский пенсионный фонд решил избавиться от активов в России, сообщил 27 февраля министр финансов королевства. Сейчас в инвестиционном пакете фонда акций на 30 млрд крон (около 3 млрд долларов).

По словам министра, Норвегия сперва заморозит активы, а в конечном счете отменит инвестиции в Россию. «Мы делаем это, потому что хотим дать понять, что то, что мы видели в последнее время, неприемлемо», — цитирует министра финансов королевства Трюгве Ведума РИА Новости.

В начале года инвестиции фонда на российском рынке составляли около 25 млрд крон, добавил Ведум. Согласно сайту фонда, в портфеле инвестиций более чем на 30 млрд.