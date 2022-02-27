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В Петербурге осталось более 165 тысяч пациентов с ковидом и пневмониями

Нагрузка на систему здравоохранения продолжает снижаться. Но в амбулаторной сети под наблюдением с ОРВИ и подтвержденным COVID-19 еще десятки тысяч пациентов, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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Как рассказал чиновник 27 февраля на своей странице во «ВКонтакте», амбулаторно в Петербурге лечатся еще чуть более 165 тысяч человек. Еще недавно их число стремилось к 300 тысячам. А теперь довольно быстрое снижение числа заболевших позволило поликлиникам возобновить плановую помощь.

«Мы переходим к постепенному возвращению наших стационаров в плановый режим работы. Число госпитализаций продолжает сокращаться, благодаря чему количество свободных коек достигло более чем 38 процентов. Комитетом по здравоохранению разработан план обратного перепрофилирования инфекционных коек. Самое большое достижение — возможность вернуть к обычной работе больницу святого Георгия, которая почти два года непрерывно оказывала помощь больным с коронавирусной инфекцией. Для коллектива учреждения это большое событие», — отметил Лисовец.

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Комментарии (4)

vseidetpoplanu
надеюсь, что все привиты и с кодами там))))
Grend
У нас теперь вирус «у краин», под него перепрофилируют стационары. Кстати стоит напомнить, во время Первой мировой самый большой госпиталь был в царской резиденции в Зимнем дворце, а как насчет Кремлевского дворца?
Juliya_5555
Кому это сейчас интересно) Весь ковид уехал в Украину вместе с прививками
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