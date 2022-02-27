В Петербурге осталось более 165 тысяч пациентов с ковидом и пневмониями

Как рассказал чиновник 27 февраля на своей странице во «ВКонтакте», амбулаторно в Петербурге лечатся еще чуть более 165 тысяч человек. Еще недавно их число стремилось к 300 тысячам. А теперь довольно быстрое снижение числа заболевших позволило поликлиникам возобновить плановую помощь.

«Мы переходим к постепенному возвращению наших стационаров в плановый режим работы. Число госпитализаций продолжает сокращаться, благодаря чему количество свободных коек достигло более чем 38 процентов. Комитетом по здравоохранению разработан план обратного перепрофилирования инфекционных коек. Самое большое достижение — возможность вернуть к обычной работе больницу святого Георгия, которая почти два года непрерывно оказывала помощь больным с коронавирусной инфекцией. Для коллектива учреждения это большое событие», — отметил Лисовец.