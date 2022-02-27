Турция закрывает Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины

Положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы задействует Турция на фоне военной операции на территории Украины.
На заявление главы МИД Турции в местной прессе обратило внимание РБК. Согласно словам министра Мевлюта Чавушоглу, Анкара считает названное Россией военной операцией войной, что позволяет задействовать положение конвенции.
Соответствующая статья подразумевает, что корабли воюющих сторон не могут проходить проливы Босфор и Дарданеллы. Суда пропустят, если они возвращаются в порты основной стоянки.