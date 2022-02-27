FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Турция закрывает Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины

5
Печать

Положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы задействует Турция на фоне военной операции на территории Украины.

На заявление главы МИД Турции в местной прессе обратило внимание РБК. Согласно словам министра Мевлюта Чавушоглу, Анкара считает названное Россией военной операцией войной, что позволяет задействовать положение конвенции.

Соответствующая статья подразумевает, что корабли воюющих сторон не могут проходить проливы Босфор и Дарданеллы. Суда пропустят, если они возвращаются в порты основной стоянки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

VKuser279092
Надеюсь, Швеция с Данией найдут законные основания для аналогичных действий в обоих Бельтах, Зунде, и, на всякий случай, в Скагерраке с Каттегатом.
263784231
У в/на военных кораблей, которые дальше чем на пару миль от берега отходят - нет. А значит, турки решили, что невмешательство России в Карабахскую войну это просто дружеский им подарок. Ну-ну, свободный Курдистан, только и ждёт своего часа, чтобы создать своё независимое государство...
lamer
Да ладно. Наше вооружение позволяет значительно расширить этот проход не смотря на мнение Турции. Там даже в море выходить не надо, с Кыма достанем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний