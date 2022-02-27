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Евросоюз впервые закупает оружие для Украины. Швеция отправляет шлемы, бронежилеты и сухпайки

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Впервые Европейский союз профинансирует поставку оружия и военного снаряжения для Украины. Об этом 27 февраля заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В Брюсселе глава ЕК сообщила о том, что Евросоюз впервые будет финансировать закупку оружия и другого снаряжения для ведения войны. Кроме того, на пресс-конференции она еще раз озвучила решение Еврокомиссии о запрете на все транзакции с Центробанком России.

Вечером 27 февраля стало известно о решении Швеции передать армии Украины 5 тысяч противотанковых орудий, 5 тысяч шлемов и 5 тысяч бронежилетов, а также 135 тысяч сухпайков. Финансовая поддержка составит 400 млн крон (42,78 млн долларов).

Ранее о военной поддержке Украине сообщила Финляндия. К странам, снабжающим Украину оружием, присоединились Германия, Австралия, Бельгия, Нидерланды и другие.

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Комментарии (4)

lamer
Пользуясь случаем, приму в дар новый УАЗ Хантер. А от ихних вооружений все-равно толку никакого, нашими трофеями будут.
Эд Хэммет
Как и в 1853 году, против России вся Европа, да ещё США, Канада, Япония и т.д. Шансов просто ноль. Задавят экономически как клопа.
Внешнюю политику надо другую проводить. Союзников набирать и побольше. Тогда и воевать не надо будет.
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Снабжающим, или выразившим желание снабдить?
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