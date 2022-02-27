Евросоюз впервые закупает оружие для Украины. Швеция отправляет шлемы, бронежилеты и сухпайки

Впервые Европейский союз профинансирует поставку оружия и военного снаряжения для Украины. Об этом 27 февраля заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В Брюсселе глава ЕК сообщила о том, что Евросоюз впервые будет финансировать закупку оружия и другого снаряжения для ведения войны. Кроме того, на пресс-конференции она еще раз озвучила решение Еврокомиссии о запрете на все транзакции с Центробанком России.

Вечером 27 февраля стало известно о решении Швеции передать армии Украины 5 тысяч противотанковых орудий, 5 тысяч шлемов и 5 тысяч бронежилетов, а также 135 тысяч сухпайков. Финансовая поддержка составит 400 млн крон (42,78 млн долларов).