Совладелец Альфа-банка Фридман назвал военные действия на Украине трагедией

В письме сотрудникам инвестиционной компании LetterOne, которая является активом основателя Альфа-банка Михаила Фридмана, он назвал конфликт России и Украины трагедией.
Выдержки из письма уроженца Львова Фридмана 27 февраля публикует Financial Times. Миллиардер объяснил, что в его родном и любимом городе живут его родители. При этом большую часть жизни он провел в России, строя и развивая бизнес.
«Я глубоко привязан к украинцам и россиянам, и воспринимаю нынешний конфликт как трагедию для тех и других», — написал миллиардер.
В письме сказано, что политических заявлений миллиардер не делает, но «война никогда не может быть решением». Фридман «может лишь присоединиться к тем, чье горячее желание — закончить кровопролитие».