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Боевые действия на Украине

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Совладелец Альфа-банка Фридман назвал военные действия на Украине трагедией

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В письме сотрудникам инвестиционной компании LetterOne, которая является активом основателя Альфа-банка Михаила Фридмана, он назвал конфликт России и Украины трагедией.

Выдержки из письма уроженца Львова Фридмана 27 февраля публикует Financial Times. Миллиардер объяснил, что в его родном и любимом городе живут его родители. При этом большую часть жизни он провел в России, строя и развивая бизнес.

«Я глубоко привязан к украинцам и россиянам, и воспринимаю нынешний конфликт как трагедию для тех и других», — написал миллиардер.

В письме сказано, что политических заявлений миллиардер не делает, но «война никогда не может быть решением». Фридман «может лишь присоединиться к тем, чье горячее желание — закончить кровопролитие».

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Комментарии (9)

NasushnyBread
Если бы Совет Безопасности России собирал свои заседания в Лондоне находясь с Путиным на видеосвязи может и они бы не побоялись?
hyperborean
спасибо всем, кто в это непростое время сохранил в себе достоинство и не боится публично высказывать свою точку зрения
А13579
Любая война - это трагедия! Без исключений!
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