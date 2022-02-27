Шольц: Германия хочет преодолеть зависимость от газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «смене газового курса» и преодолении «российской зависимости» в этой сфере.

Как пишет 27 февраля Welt, чтобы снизить зависимость от российского природного газа, Шольц объявил о строительстве двух СПГ-терминалов в Германии, назвав в качестве мест расположения Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Кроме того, страна создаст запасы угля и газа.

Как отмечает издание, в ЕС много терминалов для сжиженного природного газа, который поступает, например, из США или Катара, но в Германии их пока не было.