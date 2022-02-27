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Шольц: Германия хочет преодолеть зависимость от газа из России

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Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «смене газового курса» и преодолении «российской зависимости» в этой сфере.

Как пишет 27 февраля Welt, чтобы снизить зависимость от российского природного газа, Шольц объявил о строительстве двух СПГ-терминалов в Германии, назвав в качестве мест расположения Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Кроме того, страна создаст запасы угля и газа.

Как отмечает издание, в ЕС много терминалов для сжиженного природного газа, который поступает, например, из США или Катара, но в Германии их пока не было.

«Мы будем менять курс с тем, чтобы преодолеть нашу зависимость от отдельных поставщиков в вопросе импорта энергоносителей», — заявил Олаф Шольц.

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Комментарии (18)

nalchik11
Ну что, вопившие про "да они к нам сами приползут, когда замёрзнут"? Примолкли?
Эд Хэммет
Немцы с санкциями дольше всех тянули. Это сейчас уже в отставке Меркель извиняется. Она, де мол, не раскусила до конца Вована, не предполагала, что он может большую войну в Европе в 21-м веке учудить. Денежки ей были ближе к телу. А моральные принципы не так важны. Извиняться ей придётся долго.
SERGEY111
И ведь все получится у немцев - про СП 2 можно забыть навсегда а через годик другой и СП 1 будет никому не нужен в Европе . И будем мы продавать газ Китаю по их цене в обмен на дешевую лапшу для поставки массового пропитания для российского электората .
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