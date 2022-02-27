«Омикрон» отступает: «Ленэкспо» сворачивает койки, как и другие больницы Петербурга

Как говорится в опубликованном 27 февраля пресс-релизе властей Петербурга, с 1 марта закрывается 400 инфекционных коек в 7 павильоне «Ленэкспо». С 10 марта — еще 200.
В пансионате «Заря» с 1 и 2 марта закрываются по 150 инфекционных коек. Также с 1 марта возвращаются в штатный режим работы 60 перепрофилированных коек в Городской психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова.
С 5 марта закрываются 600 инфекционных коек в основном корпусе Городской больницы Святого Великомученика Георгия, возобновляется прием пациентов по основным профилям.
С 8 марта возвращаются к штатной работе 200 инфекционных коек в Клинической больнице Святителя Луки.
С 10 марта — 420 перепрофилированных коек в Городской больнице № 33.
«Сейчас заболеваемость падает. За минувшую неделю госпитализировано почти на 40% меньше, чем за предыдущую. Но успокаиваться еще рано», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.
В эпидемиологической справке Смольного, опубликованной 27 февраля, говорится, что в Петербурге на 9 407 койках остаются 6 443 пациента. Еще почти 90 тысяч лечатся амбулаторно с диагнозом коронавирус.