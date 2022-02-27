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«Омикрон» отступает: «Ленэкспо» сворачивает койки, как и другие больницы Петербурга

Временный госпиталь в «Ленэкспо», пансионат «Заря», больницы Скворцова-Степанова и Святого Георгия и другие свернут коронавирусные койки, сообщили в Смольном. Это стало возможно благодаря падению заболеваемости.

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Как говорится в опубликованном 27 февраля пресс-релизе властей Петербурга, с 1 марта закрывается 400 инфекционных коек в 7 павильоне «Ленэкспо». С 10 марта — еще 200.

В пансионате «Заря» с 1 и 2 марта закрываются по 150 инфекционных коек. Также с 1 марта возвращаются в штатный режим работы 60 перепрофилированных коек в Городской психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

С 5 марта закрываются 600 инфекционных коек в основном корпусе Городской больницы Святого Великомученика Георгия, возобновляется прием пациентов по основным профилям.

С 8 марта возвращаются к штатной работе 200 инфекционных коек в Клинической больнице Святителя Луки.

С 10 марта — 420 перепрофилированных коек в Городской больнице № 33.

«Сейчас заболеваемость падает. За минувшую неделю госпитализировано почти на 40% меньше, чем за предыдущую. Но успокаиваться еще рано», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

В эпидемиологической справке Смольного, опубликованной 27 февраля, говорится, что в Петербурге на 9 407 койках остаются 6 443 пациента. Еще почти 90 тысяч лечатся амбулаторно с диагнозом коронавирус.

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Комментарии (7)

Alex000
Робяты.
На данный момент это уже наименьшая из бед.
Дядя Бо
- Господин президент, коронавирус не справляется, что делать?
- Что-что? Начинаем войну с Украиной.
274439556
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
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