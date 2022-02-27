«Омикрон» отступает: «Ленэкспо» сворачивает койки, как и другие больницы Петербурга

Как говорится в опубликованном 27 февраля пресс-релизе властей Петербурга, с 1 марта закрывается 400 инфекционных коек в 7 павильоне «Ленэкспо». С 10 марта — еще 200.

В пансионате «Заря» с 1 и 2 марта закрываются по 150 инфекционных коек. Также с 1 марта возвращаются в штатный режим работы 60 перепрофилированных коек в Городской психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

С 5 марта закрываются 600 инфекционных коек в основном корпусе Городской больницы Святого Великомученика Георгия, возобновляется прием пациентов по основным профилям.

