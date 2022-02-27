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Ирландия и Австрия закроют небо для России

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Ирландия намерена закрыть воздушное пространство для всех российских самолетов. Также эта страна призывает всех европейских партнеров последовать ее примеру. Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова 27 февраля сообщает РИА Новости.

Кроме этого, в воскресенье стало известно, воздушное пространство для российских самолетов также планирует закрыть Австрия. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

В настоящий момент небо для России фактически закрыли уже восемь стран: Румыния, Словения, Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония.

Анонсировали закрытие: Австрия, Финляндия, Ирландия, Германия и Дания.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские самолеты колоннами летят над Балтикой. Это единственное окно в Европу, после закрытия неба рядом европейских стран.

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Комментарии (5)

07A
С той стороны тоже будут долетать только до заправки!
chip1
И правильно, нечего чинушам с их выводками летать по европам, дома нужно работать и деньги наворованные вкладывать тоже дома!
266410437
Ирландия была керосино заправкой для грузовиков через океан. Теперь только сибирь и аляска.
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