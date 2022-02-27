Ирландия и Австрия закроют небо для России

Ирландия намерена закрыть воздушное пространство для всех российских самолетов. Также эта страна призывает всех европейских партнеров последовать ее примеру. Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова 27 февраля сообщает РИА Новости.



Кроме этого, в воскресенье стало известно, воздушное пространство для российских самолетов также планирует закрыть Австрия. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.



В настоящий момент небо для России фактически закрыли уже восемь стран: Румыния, Словения, Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония.

