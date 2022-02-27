Лукашенко: Конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, вырастут ягодки

На Украине отлавливают и избивают русских и белорусов. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции 27 февраля.
Он отметил, что белорусские войска не участвуют в конфликте на Украине. «На Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона», — цитирует Лукашенко ТАСС.
При этом глава государства добавил, что с юга Белоруссии в начале конфликта было 2–3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3–4 ракетных дивизиона у границы.
«Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну», — добавил он.