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Лукашенко: Конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, вырастут ягодки

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На Украине отлавливают и избивают русских и белорусов. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции 27 февраля.

Он отметил, что белорусские войска не участвуют в конфликте на Украине. «На Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона», — цитирует Лукашенко ТАСС.

При этом глава государства добавил, что с юга Белоруссии в начале конфликта было 2–3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3–4 ракетных дивизиона у границы.

«Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну», — добавил он.

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Комментарии (9)

iigaza
Хе-хе, ни одного патрона. Да ракетные удары перевесят миллионы патронов. С ударами Бацька шибко оплошал, прям как городничий из Ревизора (Трех губернаторов обманул!), поверил заклятому другу о блицкриге. Что ж, и на старуху бывает проруха.
Never_Mind
Ой сколько пафоса! Картофельный фюрер манию величия словил? А про распятых мальчиков не рассказывал?
261842571
Скорее вырастут не ягодки, я грибы… причём ядерные.
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