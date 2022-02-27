Лукашенко: Конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, вырастут ягодки

На Украине отлавливают и избивают русских и белорусов. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции 27 февраля.

Он отметил, что белорусские войска не участвуют в конфликте на Украине. «На Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона», — цитирует Лукашенко ТАСС.

При этом глава государства добавил, что с юга Белоруссии в начале конфликта было 2–3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3–4 ракетных дивизиона у границы.